أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 22-10-2022

تراجع أسعار الدولار الأمريكي عالمياً وارتفع سعر اليورو "EUR" (عملة الاتحاد الأوروبي) ، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي "USD" (عملة الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث سجل ارتفاعاً قيمته (0.0017) نقطة وبنسبة (0.18%).

وعلى المستوي المحلى ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



أسعار الدولار فى مصر





أسعار الدولار ..

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي 19.62جنيه للشراء و 19.73جنيه للبيع

أسعار الدولار

بلغت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنك العقارى المصري العربي 19.69للشراء و 19.71 جنيه للبيع



وصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.68جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع



سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.66جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وبلغت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد ،المصرف المتحد) 19.65جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك كريدى اجريكول نحو 19.64جنيه للشراء و 19.671جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنوك مصر و الأهلي

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.



وصلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس،قطر الوطني) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 19.59جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.



ويقدم البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.69جنيه للشراء.