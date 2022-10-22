السيطرة على حريق كبير بمحصول بصل بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب بمحصول بصل وقش الأرز بمحافظة الدقهلية مما ادى لالتهام المحصول وذلك بمنطقة منية مجاهد بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحصول بصل بقرية منية مجاهد التابعة لمركز دكرنس.

انتقلت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى باقى الاراضى حيث تم الدفع ب ٦ سيارات .

وتبين من الفحص والتحريات ان السبب عقبى سيجارة القى بها شابين اثناء تواجدهما بالمكان

تحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابه العامة