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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم.. فرص جيدة تنتظر مواليد برج الثور الجمعة 21 أكتوبر 2022

برج الثور
برج الثور

تشير توقعات برج الثور اليوم، إذا كنت ترغب في السفر إلى الخارج والقيام بعمل ، فبإمكانك قريبًا الحصول على فرص جيدة.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

توقعات برج الثور مهنيا

بالحديث عن العمل ، بمساعدة كبار المسؤولين في المكتب ، ستتمكن اليوم من إكمال مهامك الصعبة بسهولة ويجب أن تكون حريصًا جدًا أثناء إجراء الحسابات ، وإلا فقد يكون هناك خطأ و ستكون حالتك المالية جيدة. إذا اتخذت قراراتك المالية بحكمة ويمكن التغلب على جميع مشاكلك قريبًا.

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برج الثور

توقعات برج الثور صحيا

إذا كنت تتحدث عن صحتك ، فقد تكون لديك مشاكل متعلقة بالعضلات.

توقعات برج الثور عاطفيا

سيكون اليوم يومًا مميزًا جدًا بالنسبة لك من حيث الحب مع شريكك ، يمكنك اليوم الذهاب في نزهة في مكان جميل. من الممكن أن تشاركوا أفكاركم بصراحة مع بعضكم البعض اليوم. 

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

. إذا كنت قد تعرضت لأي خسارة مؤخرًا ، فهناك احتمال قوي لتعويضها. إذا كنت تقوم بعمل وعلى الرغم من العمل الشاق ، فإنك لا تحصل على النتيجة كما هو متوقع ، فعليك العمل بصبر. ستحصل على نتائج جيدة في الوقت المناسب. عملك الشاق لن يذهب سدى. هناك بوادر تحسن في الوضع الاقتصادي. اليوم يمكنك أيضًا القيام بأي عمل متعلق بالمال. ستبقى أجواء المنزل هادئة. سيكون الآباء سعداء جدًا بك.

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