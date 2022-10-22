فاركو: شيكا حارسا متميزا والأخطاء واردة

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو اقتراب عودة عمرو جمال وسيف تيري للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.



قال عاطف حنفي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمرو جمال وسيف تيري يقتربان من العودة إلى المشاركة في المباريات".

شيكا حارس مميز..



أضاف: "شيكا حارس المرمى أخطأ بالفعل في مواجهة البنك الأهلي من خلال عدم تقدير وتسرع، ولكن هذه الأخطاء واردة، شيكا حارس متميز، والموسم الماضي كان موجودا بصفة كبيرة ولعب مباريات كثيرة وقدم مستوى مميز".



وختم حديثه قائلا: "كلنا ثقة في شيكا وعندنا ثقة في محمود السيد وعندنا حارسين مميزين صغار من الحراس الواعدة".