العائد مضاعف.. أمين سر التحالف الوطني: هدفنا تنمية المواطن المصري

قالت الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الهدف الرئيسي من التحالف الوطني هو تنمية المواطن المصري، لأن كل الجهات الشريكة والموقعة على الميثاق هي جهات فى المقام الأول تخدم المواطن المصري.

ومن جانبه، اكد الدكتور جمال شيحة، رئيس جمعية رعاية مرضي الكبد، أن فكرة التحالف الوطني فكرة بسيطة للغاية، عندما تعمل جمعيات فى مجال عملها وبنشاط وهمة، حيث إذا ما تعاونت مع الجمعيات الأخري سيكون العائد مضاعف.

وتابع الدكتور عماد شاش، مدير مستشفي سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام، انه عندما يكون هناك تحالف وإتباع لتنسيق ما بين المجتمعات المدنية، سيتم القدرة على مساعدة بعضهم البعض وتقديم الفرص والتعظيم من الموارد.

كما وأضاف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أنه يتم تكوين فرقة الأن من كبار اللاعبين فى المجتمع المدني المصري، للعمل نحو هدف واحد ومحدد، مما سيؤدي إلى أضعاف النتائج التي من الممكن من كل جمعية أن تصل لها وحدها.