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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جلد ... درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام | فيديو

درة
درة

خطفت الفنانة درة، انظار جمهورها بفيديو جديد  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت درة بإطلالة جذابة أنيقة ، مرتدية فستان جلد مجسم باللون الأسود يبرز قوامها الممشوق .

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ويذكر أن تحدثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

 

وقالت درة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending إن الشخصية أثرت عليها كثيرا موضحة: الشخصية أثرت علي أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي كنت مرعوبة من فكرة أن الواحد يصحى ناسي كل حاجة.

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