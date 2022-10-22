نجم الأهلي السابق: نادينا الأفضل في إفريقيا.. وهو الأحق بأفضل رعاية بمصر|فيديو

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يستحق الرعاية الأفضل في مصر بسبب اسمه وتاريخه.



قال محمد عبد الجليل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي الأهلي باسمه وكيانه يستحق أفضل رعاية في مصر، أنت تتحدث عن أفضل نادي في إفريقيا".

تاريخ الأهلي..



أضاف: "بطولات وتاريخ النادي الأهلي هي من تأتي بالرعاية وهذا حق النادي الأهلي".



وتطرق للحديث عن مستوى الأهلي مع مارسيل كولر قائلا: "لا يوجد نجم في الأهلي مع كولر حاليا، وهذا الأمر يسعدني كثيرا، والفريق يتحسن بشكل تدريجي مع المدرب"