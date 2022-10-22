سكان بولاق الدكرور يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي

أرسلت القارئة نور محمد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار مياه الصرف الصحي.

وقالت في شكواها نعاني نحن سكان شارع المعرض بمنطقة نهيا ببولاق الدكرور من انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع مما تتسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات والامراض لساكني المنطقة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.