عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين يسرقان المتعلقات من داخل السيارات بـ الشروق

حبس
حبس

قررت نيابة  الشروق الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات.

الداخلية تداهم مطابع الكتب غير المرخصة بالقاهرة والإسكندرية

الداخلية تضبط 6 مطابع للكتب الدراسية بدون ترخيص

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بالقاهرة مرتكبى وقائع السرقات من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بمدينة الشروق وامر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق.

إحدى الجامعات بالشروق

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد البرامج عبر إحدى القنوات بشأن وقائع سرقة من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بالشروق .

الاستعانة بالتقنيات الحديثة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم تحديد مرتكبى وقائع السرقة شخصين لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالمرج أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب "3" وقائع سرقة بأسلوب كسر الزجاج ، كما تم بإرشادهما ضبط جهاز " لاب توب " المستولى عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

الشروق وزارة الداخلية مدينة الشروق دراجة نارية مباحث العاصمة التقنيات الحديثة المباحث الجنائية مدير مباحث العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

إمارات الخير .. الزمالك يتفوق على الأهلي في السوبر المصري

ركود يضرب سوق الدواجن.. وجوز الحمام بـ 50 جنيها.. فيديو

موضوعات متعلقة

زوجي ساومني على الطلاق.. حكاية آية مع المتعة الحرام

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

صاحب الكرامة خلف الأسوار.. طبيب شرعي مفصول يدعي التحدث مع الموتى|ما القصة؟

تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من مواطن بمنشأة ناصر

قرار جديد من قاضي المعارضات بشأن حيازة شخصين مواد مخدرة في الشروق

تجديد حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة في القاهرة

تجديد حبس شخص 15 يوماً لحيازته مواد مخدرة في السلام

وكر لتجارة المخدرات.. السجن 3 سنوات وغرامة 10آلاف جنيه لصاحب مقهى

ترشيحاتنا

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 22-10-2022

آية لها ثواب عاجل وآخر آجل.. تحصن البيوت من الشرور فهل تعرفها؟

الآلاف يشاهدون تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل

أسبوع حزين على الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

عكس التوقعات.. صعود كبير في أسعار الذهب العالمية

توافد الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

فيديو

تعرضت للتحرش من طبيب ومخرج شهير شتمها .. أبرز تصريحات ثراء جبيل

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ