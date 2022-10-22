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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو للشراء من السعودية.. ازاي تجهز عربيتك لفصل الشتاء.. طرازات مستعملة تبدأ من 50 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

للمصريين في الخارج.. 5 سيارات زيرو للشراء من السعودية| صور

يبحث العديد من المصريين المقيمين في السعودية ومنطقة الخليج العربي عن سيارات مناسبة لشرائها والعودة بها الى مصر وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند دخولها للبلاد مقابل شروط.

الميكانيكي بيقولك.. ازاي تجهز عربيتك لفصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة في مصر والدول العربية تتعرض السيارات لعدة مشاكل فنية، بالإضافة لتأثر الإطارات والبطارية بسبب هطول الأمطار الكثيفة وما يصاحبها من تراكم للمياه.

 

أحدث أسعار نيسان سنترا 2023 بمبادرة الإحلال

تعتبر السيارة نيسان سنترا 2023 واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية جديدة عن جميع الفئات المقدمة، والتي قدرت بـ 38.650 الف جنيه.

 

أسعار هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الإحلال .. صور

تضم مبادرة إحلال السيارات مجموعة من الموديلات المتنوعة، ومنها النسخة السيدان هيونداي اكسنت RB، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة تقدر بـ 33 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة.

 

بورصة السيارات.. أحدث أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية "الكروس أوفر"، وتتميز بتصميمها الشبابي، وتجهيزاتها القوية.

 

بورصة السيارات .. هبوط أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي توسان | تفاصيل

شهدت أسعار الأوفر برايس للسيارة هيونداي توسان 2022، زيادة سعرية خلال شهر سبتمبر الماضي تراوحت بين 540 و 570 الف جنيه، ولكن مع بداية شهر اكتوبر تراجعت تلك النسبة إلى 450 و 500 الف جنيه، لتشهد السيارة انخفاضا اخر مقارنة بالنسبة الاخيرة بفارق 50 الف جنيه لفئات الحد الأدنى لتصل قيمة الاوفر برايس إلى 400 الف جنيه حتى 500 الف جنيه.

 

كريستيانو رونالدو يظهر بسيارة بنتلي .. اعرف سعرها | صور

رصدت عدسات المصورين نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء ذهابه حزيناً الى تدريبات فريقة مانشستر يونايتد الإنجليزي بسيارته الفارهة "بنتلي فلاينج سبير"، وذلك بعد تردد أخبار عن اقترابه من ترك النادي بسبب بعض الخلافات مع المدرب.

 

تبدأ بـ50 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة في السوق المصري| صور

يضم السوق المصري العديد من السيارات الاقتصادية المستعملة بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر، وتعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا بديلاً للسيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات هائلة خلال عام 2022 .

 

بورصة السيارات | تراجع ملحوظ في أوفر برايس شيري تيجو 7 موديل 2023

وصلت اسعار الاوفر برايس للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 خلال شهر سبتمبر إلى قيمة تتراوح بين 130 حتى 150 الف جنيه، بينما تراجعت تلك القيمة بشكل ملحوظ بنسبة 50 إلى 60 الف جنيه خلال شهر اكتوبر الجاري، لتصل قيمة الاوفر برايس الجديدة إلى 80 و 90 الف جنيه.

 

 

شيري كريستيانو رونالدو بنتلي هيونداي فولكس فاجن تيجوان هيونداي اكسنت RB

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