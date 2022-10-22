الآلاف يشاهدون تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل

شهد فجر اليوم السبت توجه انظار العالم إلى داخل قدس الأقداس بمدينة أبو سمبل السياحية لمشاهدة ومتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها والممثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، والتى بدأت فى الساعة 5.53 دقيقة.

وفي هذا الصدد يستعرض " صدى البلد " فعاليات واستعدادات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .

مهرجان تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

حيث بدأت الفعاليات بافتتاح مهرجان أسوان الثقافى بالمسرح الصيفي بكورنيش النيل فى 17 أكتوبر وسط مشاركة لـ10 فرق للفنون الشعبية.

ثم مشاهدة السائحين والزائرين المشاركين فى فعاليات تعامد الشمس لعرض الصوت والضوء بصحن معبدى رمسيس الثانى وسط عروض لفرق الفنون الشعبية الـ 4 المشاركة ، ثم انتقلت فعاليات الإحتفال إلى مسرح قصر ثقافة مدينة أبو سمبل بوسط المدينة، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس فجر غداً السبت بساحة المعبد وسط الآلاف من السائحين والزائرين المصريين.

ومن جانبه قال الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل أنه تقرر فتح أبواب المعبد أمام الزائرين يوم تعامد الشمس تقديريًا من الساعة الثالثة فجرًا لدخول السائحين والزائرين لمتابعة ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس.

وحول التجهيزات واللمسات النهائية لمنطقة آثار أبوسمبل أوضح أحمد مسعود أنه تم رفع كفاءة المنطقة الأثرية من خلال التجهيزات المسبقة للحدث وذلك من خلال توفير إضاءة داخلية لصالات المعبد وإضاءة خارجية للساحة وواجهة المعبد لإضفاء نوع من الجمال باستخدام الإضاءة الليلية التى تشبه عروض الصوت والضوء على المعبد.

وتابع كبير مفتشى آثار أبوسمبل أنه تم توفير سيارات "جولف" إضافة للسيارات الموجودة لتسهيل مهمة دخول وخروج السائحين خاصة كبار السن منهم وذوى الاحتياجات الخاصة نظرًا لبعد المسافة حتى مدخل المعبد والذى يبلغ عرضه 38 مترًا وارتفاعه 28 مترًا وبعمق داخلى تتسلل منه أشعة الشمس وصولًا إلى قدس الأقداس خلال فترة الظاهرة بطول 60 مترًا .

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تهيئة مداخل ومخارج المعبد بعد إضافة بوابتين إلكترونيتين وثالثة إحتياطية لتسهيل دخول وخروج الزوار خلال فترة التعامد ، بجانب أعمال إزالة مخلفات الأشجار وتهذيب الحدائق والمسطحات الخضراء ، علاوة على الصيانة الدورية للخدمات والتى منها "دورات المياه وأرضية الطرق".

وفى نفس الإطار أكد خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر أنه من المتوقع وجود 4 آلاف سائح لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل من مختلف الجنسيات الأجنبية المختلفة ، لاسيما وأن أسوان تشهد مع بداية الموسم السياحى الشتوى طفرة فى عدد الزائرين الأجانب ، وخاصة الذين يحرصون على زيارة أبو سمبل سواء من خلال السفر برياً بطريق أسوان / أبوسمبل الدولى ، أو السفر عن طريق رحلات الطيران بمطار أبوسمبل الدولى ، أو السفر عبر البواخر السياحية النيلية.

وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها فى كل مكان ، وتعد هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.

كما أن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الفيضان والزراعة ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الحصاد حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس ، وأن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت الإعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى والآلهة رع آله الشمس عند القدماء المصريين.