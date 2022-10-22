سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

عشرون عاماً وزيادة، عاصرت خلالها رحلة نهضة الصناعة الإبداعية في مصر عن قرب، شهدت وعشت البدايات التي لم تعد في الأذهان وقد لا يذكرها أحد وسط زحام لا ينتهى، في تلك الأيام كان كل شيء لا يزال في مرحلة التكوين ومجرد فكرة أو حلم، آنذاك، كانت الممارسات الثقافية التقليدية هي الأكثر بروزاً وانتشاراً، كالفن التشكيلي والعمارة والغناء والسينما والشعر والكتابة، حتى جاءت بداية الألفية الثالثة حاملة نقطة الانطلاق، وظهرت مجالات عديدة ومبدعون جدد.

ازدهرت مع الوقت ثقافة احتراف فنون التصميم والإخراج الفني والتصوير والتسويق، وتوسع العمل في التطوير العقاري، وبدأت تتكون جزر إبداعية جديدة، فتغير أسلوب الحياة مع اكتمال الدائرة، وتأسست منظومة عمل اقتصادية تبشر بالانتعاش، ومنها بدأ تشكيل قوام الصناعة الإبداعية المصرية المعاصرة، وأتحدث هنا عن نهضة إبداعية خلاقة تكرس تروس المصانع وأفكار البشر لتحقق هدفاً استراتيجياً مستقبلياً.

حينها أيضاً، قدم لي القدر مقعداً في الدرجة الأولى لأكون شاهد ملك على كل خطوة يخطوها هؤلاء المبدعون الجدد، والذين أفضّل أن ألقبهم "المبدعون المجددون"، قادة ثورة الفنون وعصر الرينيسانس المعاصر، والذين يحتلون اليوم صدارة الصف الأول عن جدارة، يتطلع إليهم المجتمع الإبداعي بتقدير واحترام، كأيقونة نجاح ملهمة لأجيال الشباب.

كنت حينها في بداية الطريق وكانوا كذلك أيضاً، كرست نفسى لأداء واجبى، التحاور والتواصل والتوثيق والتقييم والتقديم، كلها تمثل مسئولية وشرفاً أقدسه بعمق، لم أكن أعلم أننا قَدَرنا لبعضنا البعض، وكلما زادت حدة التنافس، توطدت العلاقات والصداقات، فقد خضنا غمار الرحلة عبر عقدين ويزيد من الزمان معاً، تشاركنا نفس الهموم والأحلام والمشاكل والرؤى والأفكار، مررنا بأوقات انكسار، لنخرج بلحظات انتصار ثابتة الخطى، حتى إن بدت صغيرة آنذاك إلا أنها كانت حقيقية وغير مزيفة، حيث آمن كل منا بقدرات الآخر، وتبادلنا عهود الثقة، ليس بالكلمات بل بالأفعال، ولم يبخل أي منا بالمعلومة أو الخبرة أو الوقت أو النصيحة، بل كنا نؤمن بأن تقدم أي منا هو تقدم لكل منا، وهو مفتاح المرور بالعلاقات إلى بر الأمان.

معاً، مهدنا الطريق للقادمين، وفتحنا الأبواب، ووضعنا مع مرور الأيام ميثاق شرف أخلاقياً وترتيباً صريحاً للأولويات، كان ولا يزال حارساً للعلاقات الإنسانية على قمة الهرم. فكلٌ منا قد صمد عبر رحلته وشكّلها بنفسه صعوًدا وهبوطاً، كافح وعافر بكل جد وجهد وعطاء، وجاء النجاح على مهل، ولم يكن في غمضة عين كما يحدث الآن! بل أخذ وقته حتى لاح في الأفق، لذا أصبحنا نتشارك اليوم "الريد كاربت" دون انبهار ولا زغللة عن الهدف، بل بإدراك ووعى بأنها لحظات لابد أن تُستغل في تأصيل الأصول وتقديم قدوة حسنة لنجوم المستقبل.

اليوم تزدهر الصناعة الإبداعية في مصر وتتفتح بالمنطقة العربية وتمتد إلى العالم الكبير الواسع، بثبات وثقة، هي لحظة النضج والاختبار الأكبر، اليوم أرى أمام عيني ثورة في مجال الفنون، ومفترق طرق، منذراً ومبشراً في الوقت نفسه، فالعلاقة بين الفن والاقتصاد كالعلاقة بين الدين والسياسة، كلاهما لا مفر منه وإنما غير مستحب! لذا وجدتها اللحظة المناسبة لاستعادة المحطات والبدايات، وأن أدق أجراس الاحتفاء برفقاء الدرب، من تشاركت معهم الرحلة حتى وصلنا إلى هذا البر العامر بالخير والنماء والذين لا يزالون يحملون راية الإبداع من أجل مصر.