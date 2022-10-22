حدث ليلاً |.. هبوط في أسعار الذهب اليوم السبت.. أنا وشيرين بنتعذب.. حسام حبيب يفاجئ الجميع بهذا التصريح.. الآلاف يشاهدون تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

نشر موقع صدى البلد، عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من ابرزها :

هبوط تاريخي في سعر الدولار عالميا أمام 6 عملات رئيسية

استمر مسلسل هبوط سعر عملة الدولار الأمريكي وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

الآلاف يشاهدون تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل

شهد فجر اليوم السبت توجه انظار العالم إلى داخل قدس الأقداس بمدينة أبو سمبل السياحية لمشاهدة ومتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها والممثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، والتى بدأت فى الساعة 5.53 دقيقة.

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم محل اهتمام وبحث من الملايين ، إذ هبط المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة وسجلت أسعار الذهب في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 : 1109 جنيهات بعد 1120 جنيهًا السبت الماضي 15 أكتوبر، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 36 جنيها، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 أقل من 951 جنيها.

أنا وشيرين بنتعذب| حسام حبيب يفاجئ الجميع بهذا التصريح

أكد المطرب حسام حبيب، أنه يتعذب، هو والفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا :" بنحب بعض ومش عارفين نعيش، بسبب الضغط".

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 22-10-2022

شهد سعر الذهب فى مصر الأيام الماضية تذبذبا ما بين صعود و هبوط بشكل طفيف يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيها.