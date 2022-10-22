صحف الإمارات.. سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية.. ودعوة ترامب للتحقيق معه .. زيلينسكي دول عربية ستتأثر نتيجة تأخير صادرات الحبوب الأوكرانية

- الكرملين : حقيقة التسرّب في خطي نورد ستريم ستفاجئ الأوروبيين

- المشاط : العلاقات الإماراتية المصرية تقدم مفهوماً متفرداً في التعاون

- الحكومة اليمنية: الحوثيون نفذوا "هجومين إرهابيين" على ميناءين نفطيين

- الإمارات تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33%



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة البيان الإماراتية؛ تاكيد الكرملين الجمعة أن الأوروبيين "سيفاجأون" لدى معرفة "حقيقة" الانفجارات التي تسببت الشهر الفائت بتسرب من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي الى أوروبا.

وطالبت روسيا مرارا بإشراكها في التحقيق الدولي حول هذا التسرب الذي حصل في ذروة النزاع في أوكرانيا، وعلى خلفية تجاذب على صعيد الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 اكتوبر أن ما حصل "إرهاب دولي" يصب في صالح الولايات المتحدة وبولندا وكذلك أوكرانيا، فيما دعت الدبلوماسية الروسية الرئيس الأمريكي جو بايدن الى أن يكشف ما إذا كانت بلاده مسؤولة عما جرى.

واكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أن موسكو تعمل "في شكل كثيف" لإشراكها في التحقيق. وكان رأى في وقت سابق أن هذا التحقيق "تم تدبيره" لتحميل روسيا المسؤولية.

وأضاف للصحافيين "هناك عمل يتم عبر القنوات الدبلوماسية".

وتدارك "ولكن حتى الآن، يصطدم (هذا الأمر) بجدار من التردد في العمل معا على كشف الحقيقة التي ستفاجىء أكثر من طرف في الدول الأوروبية إذا تم إعلانها"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وتابع "لا الألمان ولا السويديين ولا الدنماركيين يتقاسمون المعلومات معنا.

ولفتت الصحيفة أيضا الي اعتراض الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا أخرى لحزب الله اللبناني.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من يونيو، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.

وأشارت الصحيفة الي تصريحات وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، التي أكدت فيها أن التعاون المصري الإماراتي، في الفترة الأخيرة قدم مفهوماً متفرداً في التعاون من خلال مجموعة واسعة من برامج التنمية الاقتصادية، حيث أظهرت ضرورة «استغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين» في المجالات كافة.

وأشارت المشاط، في تصريحات لـ «البيان» بمناسبة الاحتفال بمرور نصف قرن على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وهي العلاقات التي أكدت أنها «متميزة»، إلى أن التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة اشتمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الإماراتية؛ بهدف إحداث تأثير فوري على حياة الشعب المصري وواقعه اليومي.

بينما صحيفة الامارات اليوم فقد سلطت الاضواء علي؛ طلب لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها "يوم 14نوفمبر أو بحدود" هذا التاريخ.

وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021.

وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".

وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 أكتوبر لاستدعاء الرئيس السابق.

وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتابعا "كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بجمع أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصيا بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".

وتزامنا مع هذا القرار، حُكم الجمعة على ستيف بانون المستشار السابق لترامب بالسجن أربعة أشهر لرفضه الامتثال لاستدعاءات صادرة عن اللجنة.

ولفتت الصحيفة الي اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا الجمعة بـ"تعمد" تأخير عبور السفن المحملة حبوبا أوكرانية والتي تشكل إمدادا حيويا للعديد من دول إفريقيا وآسيا.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور إن "أكثر من 150 سفينة لا تزال تنتظر الوفاء بالموجبات الواردة في العقود لشحن منتجاتنا الزراعية. إنه انتظار مصطنع سببه الوحيد أن روسيا تتعمد تأخير عبور السفن".

وأوضح أن الصين ومصر وبنغلادش وإندونيسيا والعراق ولبنان ودول المغرب الغربي هي بين البلدان التي تتأثر بهذا التأخير الذي يطاول "نحو ثلاثة ملايين طن من الأغذية".

واتفقت روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو على استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية التي ظلت عالقة منذ بداية الحرب.

لكن روسيا انتقدت هذا الاتفاق لاحقاً، مؤكدة أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها تحول دون شحن صادراتها.

شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل".

وأشارت الصحيفة الي أعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية، "نفذت هجومين إرهابيين" على ميناءين نفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

وقالت الحكومة في بيان إن "المليشيات الحوثية، أقدمت اليوم الجمعة، على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء".

وأضاف البيان أن" هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية، حيث سبق أن استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022".

بينما صحيفة الوطن الإماراتية أشارت الي ان طيران ‎الإمارات قام بتفعيل شراكتها بالرمز مع "باتيك إير Batik Air"،لتوسيع خيارات السفر والوصول لعملائها إلى 25 نقطة في ‎إندونيسيا بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

كما بينت الصحيفة أن الإمارات تم اطلاق استراتيجية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، والتي تستهدف عبرها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في محفظة مشاريعها داخل ‎الإمارات وبنسبة 25% في محفظة مشاريعها العالمية بحلول 2030، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في قطاعات الكهرباء والمياه.