انخفاض عجز الموازنة الأميركية بنحو النصف في العام المالي 2022

تراجع عجز الموازنة الأميركية للعام المالي 2022 بنحو النصف في أكبر تراجع على الإطلاق، وذلك بعد عامين من الإنفاق الضخم المرتبط بجائحة كورونا.

وانخفض العجز في الموازنة إلى 1.375 تريليون دولار مقارنة بـ2.77 تريليون دولار في 2021.

وكان المشرعون الأميركيون قد مرروا خطة إنقاذ عبر حزمة إنفاق بقيمة 1.9 تريليون دولار في العام المالي 2021، إذ استهدفت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة صحية واقتصادية حادة.

وكان من الممكن أن يكون التراجع أكثر حدة لولا برنامج الاعفاء من قروض الطلاب لإدارة بايدن، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على التعليم 639.4 مليار دولار في السنة المالية.

وبلغت إيرادات السنة المالية 2022 والمنتهية في سبتمبر أيلول مستويات 4.89 تريليون دولار وهو ما يمثل زيادة بقيمة 850 مليار دولار، مقابل النفقات بقيمة 6.27 تريليون دولار وهو ما يمثل تراجعاً بحوالي 550 مليار دولار.