بمكياج جذاب.. شاهد أحدث ظهور لـ أسماء جلال عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت أسماء في الصور بمكياج جذاب، مما حاز على إعجاب متابعيها.

وتقوم الفنانة أسماء جلال الآن بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بشخصية "أمل"، وهي شخصية مذبذبة بعض الشيء، وقصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي.

ويشارك في بطولة العمل كل من مي عمر، وهشام ماجد، ومايان السيد، وهنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق، ومأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.