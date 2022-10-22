هشام آمنة: استكمال تنفيذ أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل لقيادات المحليات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة، سيستكمل اليوم، السبت، الدورات التدريبية الخاصة بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ وذلك ضمن أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

يأتي ذلك بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي، الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، حيث يستكمل مركز سقارة الحزم التدريبية المقدمة، بتدريب متقدم علي تطوير المراكز التكنولوجية ، ويستفيد من التدريب 30 متدربا.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن أيضا 3 دورات تدريبية تستهدف 85 متدربا من العاملين في المحليات من مختلف المحافظات وهي دورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics ويستفيد منها 25 متدربا من جميع المحافظات وفقا لنتيجة اختبارات تحديد المستوي، ودورة للغة انجليزية يستفيد منها 30 متدربا، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية للأسبوع الثاني على التوالى ويستفيد منها 30 متدربا من العاملين الحاصلين علي الدرجة الوظيفية الأولي والمديرين العموم .

وتأتى تلك الجهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها ، بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين ، والاستفادة من أحدث البرامج الإدارية و التدريبية و التكنولوجية لدعم الخدمات الحكومية بالمحافظات.



وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، وتقوم بتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات ، وهذا يتطلب استمرار تدريب كوادر المحافظات ، و خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن مركز تدريب سقارة ينفذ أيضا خلال الأسبوع الجارى وهو الأسبوع الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات ، دورة تدريبة علي " أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا " والتي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل ويستفيد منها 30 متدربا من خريجي قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة اسلسكا، وتركز الدور علي تنمية العديد من المهارات منها مهارة القيادة الإدارية الفعالة في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، وصنع القرار واتخاذه، والتفكير في ضوء نظريات القيادة الحديثة، ومهارة العمل داخل الفريق ، وتتضمن الدورة ايضا التعريف بمفاهيم القيادة والإدارة وأهميتها وصفات القائد الفعال ، والتعرف علي نظريات حديثة في القيادة وفنون التعامل مع المرؤوسين والرؤساء وأنماط الشخصيات الصعبة وكيفية إدارة الصراع النفسي في بيئة العمل وتجنب الصراع والحل الوسط .

ونوه وزير التنمية المحلية بأنه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية ، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده ، وذلك تأكيداً على إستراتيجيات التدريب والتطوير التى تنظر إلى النشاط التدريبى على أنه استثمار قصير وطويل الأجل ، له أثر فعال وعائد يوازى ، بل يفوق ماتم الاستثمار فيه ، ويؤدى بالتالى الى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.