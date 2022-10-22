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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل إثر أزمة قلبية بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شخص  يبلغ من العمر 51 عاما،مصرعه ويرجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوكبير والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى  أبوكبير بوصول "أحمد م خ" 51 عاما عامل مقيم قرية أولاد فضل، جثة هامدة.

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تبين من التحريات الأولية ورود بلاغ من الأهالى بالعثور علي العامل جثه هامدة وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، رجح أن يكون سبب الوفاة نتيجة أزمة قلبية، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدا، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم6662 إدارى أبوكبير.

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