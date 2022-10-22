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توك شو

ياسين غلاب: أتوقع الخروج بقرارات مهمة من المؤتمر الاقتصادي | فيديو

الكابت الصحفي ياسين
الكابت الصحفي ياسين غلاب

قالت الكاتب الصحفي  ياسين غلاب ، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي ، إن المؤتمرات الاقتصادية تتضاعف أهميتها في حالة زيادة الأزمات العالمية، خاصة في ظل أن الاقتصاد العالمي أصبح متشابك ومعقد، متابعا : " العالم يتعرض لتغييرات هيكلية في الدول المؤثرة " .

وأضاف ياسين غلاب ، خلال لقائه لـ برنامج "   صباح البلد   " مع الإعلامية رشا مجدي ، والمذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الدول النامية والناشئة تتعرض لأزمات جديدة في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد، وعدم توافر سلاسل إمداد طبيعية داخلها، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي يهدف لحشد جميع الإمكانيات والموارد المتعلقة بالاقتصاد .

وأردف " غلاب "، أن حوافز الصناعة التي من المفترض أن يقدمها المؤتمر الاقتصادي ، ستساهم في استقرار أكبر للمجتمع ، فضلا عن مناقشة معالجة الأوضاع السياسية في الفترة المقبلة .

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتناول متابعة كافة السياسات التي تؤثر على المواطن ، من خلال 500 مشارك ، وإيجاد خريطة مستقبلية للتحديات المقبلة، متوقعا أن يصدر عن المؤتمر الاقتصادي قرارات مهمة جدا.
 

 

ياسين غلاب توك شو صباح البلد المؤتمر الاقتصادي الاعلامية رشا مجدى

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