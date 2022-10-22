مجلس الدولة يقر درجات طالبة بعد إعادة تصحيح أوراق إجابتها.. تفاصيل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم بـ مجلس الدولة حكماً قضائياً انتهت فيه الي عدم أحقية طالبة في كلية الحقوق جامعة القاهرة، طالبت فيها بإلغاء إعلان نتيجتها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية ـ في العام الجامعي 2016/2017 في مواد: (القانون المدني، والقانوني الجنائي، والقانون الإداري، ونظرية العقد وقواعد الإثبات).

وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تصحيح أوراق إجاباتها في هذه المواد، ومنحها الدرجات التي تستحقها فيها صدقًا وعدلاً.

وأسست المحكمة الإدارية العليا حكمها، أن الطالبة ـ أدت امتحانات الفرقة الدراسية الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ـ قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية ـ في العام الجامعي 2016/2017 في مواد: (القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، ونظرية العقد وقواعد الإثبات).

كما أكدت المحكمة الادارية العليا وقد جرى تصحيح أوراق إجابات المدعية في كل مادة من هذه المواد، بكامل أجوبتها، وجميع جزئياتها، وقدر لكل إجابة درجتها، وفقًا لما قدره المصحح.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا، أن الجامعة لم تترك أي أجوبة بدون تقدير للدرجة المستحقة عنها، ولم يقع أي خطأ مادي في رصد الدرجات أو نقلها أو جمعها، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة بسلطتها أو إساءة استعمالها لدى قيام ا بتصحيح أوراق إجابات المدعية في المواد المطعون على نتيجتها سالفة البيان.

الإدارية العليا: المدعية لم تشر إلى أي عوار شاب عملية التصحيح

وأشارت المحكمة الإدارية العليا لم تشر المدعية من قريب أو بعيد إلى أي عوار شاب عملية التصحيح، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة المدعية في المواد محل الطعن قد صدر مستندًا إلى ركن شديد، مبنيًا على أسبابه الصحيحة، متفقًا وصحيح القانون، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه مفتقرة لسندها حقيقة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة الإدارية العليا.

المحكمة الإدارية العليا المصرية هي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري. ويترأسها رئيس مجلس الدولة ، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري ، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باتة ولا يمكن الطعن عليها.