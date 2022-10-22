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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة|مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

قبل ما يروح المدرسة.. مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة
تقوية المناعة من أهم الأشياء التي تهتم بها العديد من الأمهات بالأخص في فترات تغيير الفصول ومع بداية دخول فصل الشتاء لان في هذه الفترة من السنة يتعرض الأطفال لـ نزلات البرد و الأنفلونزا.

من سوق الجمعة.. حسن شاكوش يثير الجدل على السوشيال ميديا بملابس غريبة

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة مثيرة للجدل للفنان حسن شاكوش بملابس وألوان غريبة. 

وظهر حسن شاكوش ببنطلون باللون الأخضر الفسفوري مع قميص من موديلات السبعينيات باللون البيج المنقوش  وأساور بيضاء.

في اليوم العالمي للتأتأة.. أعراض وأسباب صادمة| تعرف عليها

يصادف  22 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للتأتأة ويسمى أيضًا التلعثم أو اضطراب الطلاقة الذي يبدأ في الطفولة، و التأتأة هو اضطراب في الكلام ينطوي على مشاكل متكررة وكبيرة مع الطلاقة الطبيعية وتدفق الكلام.

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري| شاهد

حرصت الفنانة  ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

 

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