خبير: الرمال البيضاء قيمتها الاقتصادية كبيرة وتدخل فى العديد من الصناعات التكنولوجية

قال الخبير الاقتصادى كريم العمدة، إن المؤتمر الاقتصادى المقرر انطلاقه غدا، الأحد، سيطلق خارطة طريق، والجزء الرئيسى فيها التعامل مع التحديات العالمية الاقتصادية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، خاصة مع امتلاك مصر العديد من الثروات الطبيعية، ومنها الرمال السوداء.

وأضاف "العمدة"، خلال استضافته ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أن الرمال السوداء متواجدة فى مصر منذ عقود طويلة، وكانت فقط تحتاج لاستغلالها بالشكل الأمثل، وهو ما قامت به الدولة المصرية مؤخرا بافتتاح مصانع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ.

وأشار إلى أن الرمال البيضاء أيضا لها قيمة اقتصادية كبيرة وتدخل فى العديد من الصناعات التكنولوجية، وبالتالى فكرة الاستفادة من هذه الموارد أمر هام تفعله الحكومة المصرية وتوفر المواد الخام للصناعة وجذب الاستثمارات العالمية، والاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى.