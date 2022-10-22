برلماني : قرار أستراليا امتثال للقانون الدولي

رحب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس الفلسطينية عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا القرار اصاب الكيان الصهيونى بالهوس والجنون لانه كان مفاجئاً.

وأكد " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم أن القرار الحالي لاستراليا يعد ترجمة حقيقية وامتثالاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بأن القدس هى عاصمة للدولة الفلسطينية مطالباً من المجتمع الدولى باعلان ترحيبه وتأييده للموقف الأسترالي الجديد.

وطالب النائب السيد شمس الدين من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته ممارسة جميع أنواع الضغط على بعض دول العالم التى خالفت قرارات الشرعية الدولية والتي التحقت بقرار الإدارة الأمريكية السابقة الباطل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو القرار الذي شكل عدوانا سافرا على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، معرباً عن آسفه الشديد إزاء عدم تراجع الإدارة الأمريكية الحالية عن القرار الباطل

وقال النائب السيد شمس الدين إنه يجب على المجتمع الدولى أن يعلن تأييده بكل وضوح للموقف المصرى الواضح والحاسم الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات والذى يتمثل فى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكداً أن القدس كانت ولاتزال وستصل هى العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية.

