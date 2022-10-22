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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعائد 5.30 %.. بنك مصر يصدر شهادة الثبات الدولارية

صدى البلد

في اطار الدور الريادي لبنك مصر باعتباره احد دعائم الاقتصاد المصري، أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري "شهادة الثبات الدولارية.. ذات العائد المثمر " لمدة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات قابلة للتجديد و هي شهادة أسمية وتتمتع الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة ولا يتأثر بتذبذب أسعار السوق، ويصل العائد على الشهادة الى 5.30% سنويا وفقاً  لمدة الشهادة و دورية صرف العائد، مع إمكانية صرف العائد بمعدل شهري / ربع سنوي / نصف سنوي /سنوي ويصرف بنفس عملة الشهادة، و تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والشركات، ويتم استرداد قيمة الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة .

ويتيح بنك مصر لعملائه شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك والتي تصل الى أكثر من 800 فرعاً والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال تطبيق الانترنت والموبايل البنكي BM On line وتهدف الشهادة الى اجتذاب الحصيلة الدولارية وضخها في الاقتصاد القومي مع حصول العملاء على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية من خلال هذه الفرصة لتعظيم مدخراتهم في بلدهم مصر.

ويأتي اصدار بنك مصر لهذه الشهادة الدولارية تنفيذاً لاستراتيجية البنك في تقديم حلول متكاملة وتوفير خدمات مميزة للعملاء بما يحقق حياة أفضل لهم ، حيث يسعى بنك مصر لتعزيز تميز خدماته ويحرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات .

هذا ويحرص بنك مصر على تعظيم دوره في دعم الأنشطة الاقتصادية، في إطار عمل البنك الدائم كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالتطوير المستمر، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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