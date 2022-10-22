برلماني: مصر حققت نجاحات مبهرة فى تأمين الغذاء لكل المواطنين

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود الوزارة في توفير الأرز بالسوق المحلية.



وأعلن أمين تأييده التام لتأكيد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولا سيّما الأزمة الروسية الأوكرانية التي تُهدد الأمن الغذائي للدول، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل توفير مُختلف السلع للمواطنين.



وأعلن " أمين " فى بيان له اليوم تأييد قرار الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ مشيداً بمثل هذه السياسيات الحكومية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية والتى جعلت مصر تحقق نجاحات مبهرة فى تأمين الأمن الغذائى لكل المصريين



وأشاد النائب أشرف أمين بتأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحى على أن الوزارة تقوم بجهودها لتوفير الأرز وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مُختلف السلع الأساسية وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية موجهاً التحية للدكتور على المصليحى على النجاحات الكبيرة التى حققها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير جميع أنواع السلع للمواطنين واقامة العديد من المعارض على مستوى الجمهورية لتقديم السلع للمواطنين وباسعار مخفضة.

وقال النائب أشرف أمين : " مصر بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى ومن خلال التعاون والتنسيق الحقيقى بين مختلف المؤسسات بالدولة نجحت فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير مختلف السلع للمواطنين ولديها احتياطى من مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية يكفى مصر 7 شهور قادمة " موجهاً التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة الوطنية على ما يقدمونه من جهود كبيرة مساندة ودعم منهما لجميع جهود مؤسسات الدولة لتوفير السلع وباسعار مخفضة فى متناول اهالينا من البسطاء من هذا الشعب العظيم.



ووجه النائب أشرف أمين التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بعد النجاحات الكبيرة التى حققها فى ملف صكوك الاضاحى والاطعام وتوزيع اللحوم على الاسر الاولى بالرعاية على مدار العام ووصول المستفدين لما يقرب من أكثر من نصف 6 ملايين أسرة مستفيدة من الأولى بالرعاية مؤكداً أن وزارة الأوقاف نجحت فى القيام بدورها المجتمعي إلى جانب دورها الدعوى لاسيما من خلال مشروع صكوك الأضاحى الذى أطلقته الوزارة عام 2015 ومشروع صكوك الإطعام الذى أطلقته مارس الماضى مع توسع وزارة الأوقاف في توزيع اللحوم على مدار العام، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن فى تنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة التى ترسخ مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع المصريين فى أروع صوره.



كان الدكتور على المصيلحي قد أشار إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين مساويًا لثمنه على البطاقة التموينية؛ من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.



وأوضح الوزير أن قرار فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، إذ بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.



و أكد الوزير أن وزارة التموين تستقبل، منذ بدء موسم الحصاد، توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية؛ إذ تستهدف الوزارة استلام ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 2022، موضحًا أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.