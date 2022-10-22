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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المؤتمر الاقتصادي سيعرض التحديات التي تواجه القطاعات والتوصل لحلول لدعمها

صدى البلد

قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة لحزب مستقبل وطن، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد المؤتمر الاقتصادي غدا، الأحد، والذي تنظمه الحكومة لمدة 3 أيام لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح، مضيفا أنه سيساهم في حل المشكلات بجميع القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، السبت، أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما نمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكية وتوافر لموارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على  مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.

وذكر فهمي، أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر نوعت من أنواع الحوار والتي ستثري الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، وسيتم  تبادل الخبرات والأفكار الجيدة ، فضلا عن أن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه جميع القطاعات والتوصل إلي حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أوالصناعي وغيرها، وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.

ولفت النائب إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات، خاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل جميع المشكلات التي تواجههم.

عمرو فهمى المؤتمر الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقتصاد المصرى مجلس الشيوخ مصر 2030

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