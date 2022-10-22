عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حياة كريمة أكدت إرادة الدولة القوية للارتقاء بحياة مواطنيها

حياة كريمة
حياة كريمة

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن مباردة حياة كريمة حققت إنجازات على مدار الأربع سنوات الماضية، لا حصر لها، منوها أن هذه المبادرة الرئاسية جاءت بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.


ونوه هلال في تصريحاته لـ صدى البلد" أن حياة كريمة أثبتت وجود إرادة سياسية للارتقاء بحياة المواطن المصري خاصة الفئات الاكثر احتياجا، وذلك بعد معاناة دامت لعقود من التهميش والفقر .

وأكمل عضو  مجلس النواب أن حياة كريمة جاءت بعد تحمل المواطن المصري فاتورة الإصلاح الاقتصادي، من أجل نجاح الدولة بمعركة البناء وهو ما تحقق، مشيرا إلى أنه لولا المواطن المصري لما استطاعت الدولة انجاز هذا الكم من المشروعات القومية العملاقة وتدعيم البنى التحتية.

كما ثمن النائب هشام هلال إطلاق المرحلة الأولي من مبادرة تدريب العمالة المصرية، والتي تأتي كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

وتابع هلال أن هذه مبادرة "ابدا" لها العديد من الجوانب الاجيابية، مشيرا لدورها الكبير في توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلي السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.


واستطرد  أن تدريب العمالة المصرية، أمر في غاية الأهمية، وذلك لأننا إلى مواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل باستمرار، حيث الاعتماد على التحور الرقمي والذكاء الاصطناعي مما يلزم تدريب أكثر للعمالة وهو مت حققه مبادرة تدريب العمالة المصرية والتي جاءت بتوجيهات رئاسية .

حياة كريمة مؤسسات الدولة شركاء التنمية المواطن المصري فاتورة الإصلاح الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

رسالة من رونالدو قبل موقعة تشيلسي ومانشستر يونايتد

حرب أوكرانيا تنتظر كوارث إنسانية وحربية.. خيرسون معركة شاملة وسيناريوهات اشتعال الصراع

حجازي: هدفنا تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة

موعد وشروط الترشح لـ " انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات "

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية

بتريوس: فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن رشاقة ليلى أحمد زاهر.. شاهد

ميريهان حسين على الموتوسيكل في أحدث إطلالاتها| شاهد

حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن تواجده بشقة شيرين في الواحدة ليلا

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري| شاهد

فيديو

في اليوم العالمي للتأتأة.. ما هي أعراضه وطرق علاجه؟.. تغطية خاصة

لابسة عباية في الشارع .. مفاجأة جديدة في أزمة احتجاز شيرين بمصحة نفسية

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورعد لمدة 48 ساعة| تغطية خاصة

نزلت حافية متهددة بمطوة.. حسام حبيب يكشف سر طلاقه لـ شيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ