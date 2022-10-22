برلماني: حياة كريمة أكدت إرادة الدولة القوية للارتقاء بحياة مواطنيها

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن مباردة حياة كريمة حققت إنجازات على مدار الأربع سنوات الماضية، لا حصر لها، منوها أن هذه المبادرة الرئاسية جاءت بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.



ونوه هلال في تصريحاته لـ صدى البلد" أن حياة كريمة أثبتت وجود إرادة سياسية للارتقاء بحياة المواطن المصري خاصة الفئات الاكثر احتياجا، وذلك بعد معاناة دامت لعقود من التهميش والفقر .

وأكمل عضو مجلس النواب أن حياة كريمة جاءت بعد تحمل المواطن المصري فاتورة الإصلاح الاقتصادي، من أجل نجاح الدولة بمعركة البناء وهو ما تحقق، مشيرا إلى أنه لولا المواطن المصري لما استطاعت الدولة انجاز هذا الكم من المشروعات القومية العملاقة وتدعيم البنى التحتية.

كما ثمن النائب هشام هلال إطلاق المرحلة الأولي من مبادرة تدريب العمالة المصرية، والتي تأتي كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

وتابع هلال أن هذه مبادرة "ابدا" لها العديد من الجوانب الاجيابية، مشيرا لدورها الكبير في توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلي السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.



واستطرد أن تدريب العمالة المصرية، أمر في غاية الأهمية، وذلك لأننا إلى مواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل باستمرار، حيث الاعتماد على التحور الرقمي والذكاء الاصطناعي مما يلزم تدريب أكثر للعمالة وهو مت حققه مبادرة تدريب العمالة المصرية والتي جاءت بتوجيهات رئاسية .