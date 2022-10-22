بصورة تجمعهما.. محمد كريم يحتفل بعيد ميلاد كيم كارداشيان

نشر الفنان المصري محمد كريم صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام برفقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان لتهنئها بعيد ميلادها الـ 42.



وعلق محمد كريم علي الصورة قائلا: "أسعد عيد ميلاد لهذا الرائع من الداخل والخارج"، وانهالت عليه التعليقات.

جدير بالذكر أن النجم المصري محمد كريم يسعى إلى دخول السينما العالمية من بوابة هوليوود، حيث أعلن مؤخرا عن مشاركته في فيلم من بطولة الممثل الأمريكي، نيكولاس كيدج، يحمل اسم "A Score to Settle"، مشيرا إلى أن الدور الذي يؤديه سيكون من أصعب ما قدم خلال مسيرته الفنية، إذ يتطلب التحضير والاستعداد له أشهرا طويلة.



وأعلنت النجمة العالمية كيم كارداشيان مؤخراً انفصالها عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ، 28 عامًا ، في وقت سابق من هذا الشهر.



انتهت قصة كيم الرومانسية التي استمرت تسعة أشهر مع نجم Saturday Night Live السابق أثناء تصوير فيلمه ويزاردز في أستراليا.



تم ربط الزوجين السابقين لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي بعد أسابيع من ظهورها لأول مرة في برنامج ساترداي نايت لايف ، حيث شارك الزوجان السابقان قبلة على الشاشة.