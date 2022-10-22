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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تتفقد الترتيبات اللوجيسية لمنطقتى مؤتمر المناخ الزرقاء والخضراء

صدى البلد

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارتها التفقدية لمدينة شرم الشيخ للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالترتيبات اللوجيستية لعقد المؤتمر، حيث تفقدت الوزيرة المنطقة الزرقاء للوقوف على آخر موقف لأعمال الإنشاءات بها والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا مع بعثة سكرتارية الاتفاقية ، لمتابعة آخر مستجدات الإعداد للمؤتمر، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.

كما تفقدت الوزيرة قاعة المؤتمرات والأعمال الخاصة بباقى القاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم ليقدم مؤتمر المناخ تحت الرئاسة المصرية نموذج للتوافق البيئى بكافة أبعاده اللوجستية و الفنية والتقنية، كما وتابعت الوزيرة زيارتها بتفقد محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالمؤتمر، وذلك فى إطار تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، إلى جانب تفقد الأعمال الميدانية الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة خلال المؤتمر، للخروج بصورة تليق بمصر.

وخلال الزيارة تفقدت وزيرة البيئة أيضاً المنطقة الخضراء لمتابعة ماتم من تجهيزات وترتيبات لهذه المنطقة، حيث تقام على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، وتعد منصة يمكن لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم التعبير عن آرائهم وسماع أصواتهم خلال فعاليات المؤتمر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد  أن  المنطقة الخضراء تستضيف أحداثاً جانبية مثل المنطقة الزرقاء ، وذلك وفقًا للموضوعات المعلنة الخاصة بكل يوم من الأيام الموضوعية وهى: يوم تعزيز التمويل ، يوم تعزيز مشاركة الشباب والأجيال القادمة ،  يوم العلوم ، يوم تعزيز التخفيف وإزالة الكربون ، يوم التكيف والزراعة ، يوم الإجتماعى النوع  ،  يوم تعزيز الطاقة ، يوم المجتمع المدنى والعمل من أجل تمكين المناخ ،يوم التنوع البيولوجى ، يوم الحلول ، حيث ستقام الفعاليات الجانبية للمنطقة الخضراء داخل قاعتين بجوار المدخل. يتم تخصيص كل يوم للترويج لموضوع معين لتعكس الأيام الموضوعية للمنطقة الزرقاء، و  تستضيف كل جلسة منظمة معينة يكون نطاقها وثيق الصلة بموضوع اليوم، كما تفقدت الوزيرة أيضاً الجزء الخاص بإقامة المسرح و منطقة الأطعمة والمشروبات وصناعة الموضة المستدامة.

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