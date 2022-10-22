في ملعب كورة.. الشرطة الإسرئيلية تطلق النار على شاب فلسطيني في القدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، النار على شاب فلسطيني بالقرب من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وادعت الشرطة أن الشاب الذي أطلقت عليه النار، قد فر بعد تنفيذ عملية طعن بالقرب من محطة القطار الحفيف في جفعات همبتير بمدينة القدس.

وأضافت أن الشاب وجد على مسافة لا تبعد سوى 1 كم من منطقة العملية، داخل ملعب صغير لكرة القدم، حيث أطلق عليه الجنود النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشاب لقي مصرعه، إلا أن مصادر محلية أكدت أنه نقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وفي التفاصيل التي روتها الشرطة الإسرائيلية، قال المتحدث باسمها إن قوات الأمن تلقت بلاغا عن حادث طعن أحد المشاة على طريق بار ليف - الأيام الستة في مدينة القدس.

وصرح بأن شخصا طعن أحد المارة بواسطة سكين ولاذ بالفرار من المكان، مشيرا إلى أنه تم إجلاء المصاب بجروح خطيرة من مكان الحادث وهو يتلقى العلاج في المستشفى.

وأوضح أن قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد لواء القدس اللواء دورون تورجمان، وصلت إلى مكان الحادث في وقت قصير وأغلقت مكان الحادث وبدأت في البحث عن المشتبه، مؤكدا أن الأخير قد تم تحييده برصاص الشرطة.