فرحانين بيه.. الشرطة البريطانية تستعين بـ "التوكتوك" لتأمين المواطنين

يعد التوكتوك مشهدًا مألوفًا في بلادنا، فرغم تطور وسائل النقل في مصر والعديد من البلدان إلا أنه لا يزال وسيلة سهلة للتنقل عبر الأحياء المختلفة، وهو ما قررت الشرطة البريطانية الاستفادة منه مؤخرًا.

وقامت شرطة جوينت في المملكة المتحدة البريطانية، باستخدام عربات الريكاشة (التوكتوك) في المملكة للقيام بدوريات في الحدائق والممرات.

التوكتوك لتحقيق الأمان

وسهل التوكتوك على ضباط الدوريات في الشرطة البريطانية التجول بين الأحياء المختلفة في المملكة وتوفير الأمن والأمان بسهولة للمواطنين.

وكانت ردود الفعل إيجابية بشكل كبير، حيث أخبر الآباء الضباط أنهم سيشعرون بأمان أكثر عندما يعلمون أن هناك دعمًا في الليل.

ويستخدم التوكتوك كوسيلة نقل عام لكن شرطة غوينت لديها خطط مختلفة له، إنهم يريدون استخدام العربات الصغيرة ذات الثلاث عجلات كـ "وسائل آمنة "حيث يمكن الإبلاغ عن الجرائم وطلب المساعدة وتقديم المشورة لمنع الجريمة.