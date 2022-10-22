حزب حماة الوطن تعليقا على تثبيت أسعار البنزين والسولار: خطوة هامة وصعبة

علق عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، على قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت بعد تذبذب أسعار الطاقة عالميا.

وقال "عمرو سليمان" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن هذا القرار جاء في توقيت صعب للغاية، حيث يعاني العالم من أزمات توفير الوقود، والغلاء يضرب الجميع بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن تضامن الدولة مع المواطن بتثبيت أسعار الوقود خطوة هامة للغاية، ستنعكس بالإيجاب على المواطن المصري.

وشدد على أن هذا القرار رسالة طمأنة للمواطن المصري، متابعا:" الدولة بتقول للمواطن أنا حاسة بيك ونحن نسير في نفس الطريق".