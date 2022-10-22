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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حلم تحقق.. خبير: الإرادة السياسية نجحت في مشروع الرمال السوداء

أحمد سلطان
أحمد سلطان

أكد أحمد سلطان خبير متخصص في شؤون النفط والطاقة، أنه كان هناك محاولات كثيرة للاستفادة من الرمال السوداء في مصر من التسعينات وحتى 2010 لكنها لم تنجح.

 

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وقال  أحمد سلطان  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الإرادة السياسية الحالية أدت إلى تحقيق النجاح في مشروع الرمال السوداء ".

 

وأكمل احمد سلطان :"  استغلال اي ثروات معدنية في العالم يحتاج إلى تكنولوجيا ومواكبة للتطورات التكنولوجية ".

 

ولفت احمد سلطان :"  قبل 2014 كانت تنظر الدولة للمشروعات على انها اقتصادية فقط لكن بعد 2014  رأت القيادة السياسية أن المشروعات  التي يتم تنفيذها قومية لها قيمة مضافة تنعكس على خفض فاتورة الاستيراد ".

 

وتابع أحمد سلطان:" مشروع الرمال السوداء الذي افتتحه الرئيس السيسي حلم تحقق وتأخر 90 عاما، وهذا المشروع له أثار ايجابية على تشجيع التصنيع المحلي ".


 

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