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رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب : التوسع في مصانع الأسمدة الآزوتية يجلب مزيدا من العملة الصعبة

النائب صقر عبدالفتاح
النائب صقر عبدالفتاح عضو مجلس النواب

أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن ملف الأسمدة من أهم الملفات التي تحظي بأولوية كبري من إهتمامات القيادة السياسية، ولهذا توجد توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بالعمل علي توفيرها وضبط أسعارها، ذلك من أجل الاستمرارية في تحقيق التقدم للمجال الزراعي بشكل عام.

وقال “ عبدالفتاح ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن توجيه الرئيس السيسي بشأن التوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية لتحقيق فائض تصديري أكبر، لافتا إلي أنه يتم تصدير 35% من الإنتاج المحلي للأسمدة للخارج و 55% محدد من أجل تلبية إحتياجات السوق المحلي.

كما أشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي وجود حالة من الإكتفاء الذاتي محليا بالنسبة لتوافز الأسمدة الأزوتية ولذلك وجب زيادة كميات التصدير خاصة في ظل توافر مدخلات الإنتاج الرئيسية وهي الغاز الطبيعي ، إضافة إلي توجه الدولة بالأونة الحالية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

وأستطرد النائب حديثه، قائلا : الهدف الأسمي لأي عملية تصديرية هو جلب العملة الصعبة وتحقيق عوائد إقتصادية جيدة تسهم في تحسين أداء المنظومة الإقتصادية وكافة مؤشراتها.

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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، فضلاً عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على جهود تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، حيث وجه في هذا الصدد بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر.

 

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