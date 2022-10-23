طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان..نائبة:البحث العلمي في مصر يواجه أزمة حقيقية..ومطالبة بتوطين زراعة الشاي والبن لتقليل الاستيراد

طلب إحاطة بشأن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا: لم يُفعل منذ 4 سنوات

لنقص الأعلاف بالأسواق.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن واقعة إعدام ملايين الكتاكيت

نائب يطالب بتوطين زراعة البن والشاي لتقليل فاتورة الاستيراد



تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت د. حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

وجاء في طلب إحاطتها:" أن جميع الدول التي أعطت أولوية قصوى للبحث العلمى تقدمت وانطلقت اقتصاديًا وحققت معدلات كبيرة فى التنمية الشاملة، بالعلم ترتقي الشعوب، وبالبحث العلمى تتقدم الأمم، وهو ما نعول عليه كثيرًا في مصر".

وقالت "يشار"، أن البحث العلمي في مصر يواجه أزمة حقيقية تتمثل في غياب الحوافز الحقيقية الداعمة له، فضلًا عن تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويله.

وأردفت "يشار"، تلجأ الشركات الكبرى فى العالم لمراكز البحوث بالجامعات لتطوير منتجاتها بشكل مستمر، فشركة مرسيدس تقوم بتمويل البحث العلمي في جامعة شتوتجارت الألمانية، وتحصل بموجب ذلك على تسهيلات من الحكومة الألمانية في صورة إعفاءات ضريبية، تشجيعًا للقطاع الخاص.

وشددت على ضرورة أن تضع الحكومة حزم تشجيعية للقطاع الخاص لدعم البحث العلمي كإعفاءات جمركية وضريبية ومميزات نسبية وهو ما سيشجع القطاع الخاص على تبني المبتكرين والنوابغ ورعايتهم وتمويلهم.

ولفتت إلى أن المادة "8" من القانون والخاصة بإعفاء هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، غير مفعلة بالأساس.

وأكملت، حتى المراكز البحثية بالجامعات التي تبنت دعوة الرئيس بربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، تواجه عقبات وصعوبات، حيث تخضع أنشطتها البحثية للضرائب، والتي هي بالأساس أنشطة غير ربحية تتمثل في أعمال بحثية للمؤسسات، وهو ما يخالف فلسفة القانون وتوجه الدولة بدعم البحث العلمي.

وطالبت البرلمانية حنان يشار بإعادة النظر في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يصب في مصلحة البحث العلمي في مصر، باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه فى سوق المنافسة العالمى.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة إعدام ملايين الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في الأسواق، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي المصري من اللحوم البيضاء.

وقال "محسب" في طلبه، إنه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات، لبث مباشر ، يظهر فيها إعدام ملايين الكتاكيت دون رحمة أو شفقة، بسبب نقص الأعلاف بالأسواق، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما دفع بعض مربي الدواجن إلي التخلص من الكتاكيت، في مشهد شديد القسوة ، مؤكدا أن هذه الجريمة تهدد مستقبل الثروة الداجنة في مصر، بالإضافة إلى العبث بالأمن الغذائي المصري، الذي عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على حمايته في مواجهة الأحداث العالمية المتتالية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة تكمن في نقص الأعلاف في السوق وهو ما دفع بعض المربين لـ إعدام الكتاكيت ، مشيرا إلى أن نقص عدد الكتاكيت سيتسبب في تراجع إنتاج الدواجن في المستقبل القريب، ومن ثم ارتفاع أسعارها ، وزيادة استنزاف العملة الصعبة لاستيراد اللحوم البيضاء لتلبية احتياجات الطلب المتزايد علي الدواجن والبيض.

وطالب "محسب"، الحكومة بالتحرك الفوري لحل الأزمة، وسرعة استيراد مستلزمات الأعلاف وتشديد الرقابة على التجار الذين يستغلون الموقف ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه ، حيث وصل سعر الأعلاف إلى 16 ألف جنيه للطن بدلا من من 7400 جنيه ، بسبب ارتفاع مستلزمات التصنيع، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لحل أزمة الأعلاف المتكدسة في الموانئ ، بسبب نقص الدولار.

ولفت "محسب"، إلى أن سعر طن فول الصويا وصل إلى 17 ألف جنيه مقارنة ب 9 ألاف جنيه قبل الازمة ، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الذرة الصفراء من 5 ألاف جنيه إلى9 ألاف جنيه، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف صارم وحازم ضد من أقبلوا على ارتكاب هذه الجريمة بإعدام ملايين من الكتاكيت، والترويج لهذا الفعل الذي يهدد مستقبلنا الغذائي.

واختتم "محسب" طلبه ، قائلا:" ربما تكون هذه الأزمة بداية للتفكير في زراعة مدخلات إنتاج الأعلاف محليا للتغلب على أزمة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ، أو توفير بدائل تصلح لغذاء الدواجن".

كما تقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن توطين زراعة المحاصيل الاستوائية، مثل البن والشاى فى مصر، لتقليل فاتورة استيرادهما.

وأشار إلى أن مصر سجلت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاى والقهوة ، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا من الشاى والقهوة، واستهلك المصريون خلال العام الماضى نحو 273 مليار لتر من الشاى والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه وذلك وفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للشاى.

وقال "محسب"، إن إجمالى واردات مصر من الشاى خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار، وسجلت فاتورة استيراد الشاى فى يناير العام الماضى نحو 15 مليونا، وارتفعت إلى 34 مليونا فى فبراير ثم 48 مليونا فى مارس، بينما وصلت فى أبريل إلى 62 مليون دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، مطالبا بالبحث عن حل جذري للمشكلة لتقليل الفجوة الاستيرادية التى تشكل عبء على الدولة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة السعي نحو توطين زراعة الشاي والبن والمحاصيل غير التقليدية في مصر لتقليل فاتورة استيرادهما وتخفيض الطلب على الدولار، لافتا إلى أن وزارة الزراعة نجحت فى إنتاج البن فى المحطة البحثية بالقناطر الخيرية، مطالبا بدعم مركز البحوث الزراعية من أجل استنباط سلالات جديدة تناسب البيئة في مصر.

وأوضح "محسب"، أن المحاصيل الاستوائية تحتاج إلى طقس حار وهي عقبة يمكن حلها من خلال تحويل التربة القلوية إلى حامضية بالمعالجة الكيميائية، كما يمكن زراعة أشجار الشاي والبن في صوب زراعية ، كما تحتاج زراعة القهوة إلى مناخ استوائي ، لذلك يمكن زراعته في الوادي الجديد وسيناء.