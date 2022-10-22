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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أن كانت حلما.. منسق حياة كريمة بالشرقية يكشف مجهودات المشروع

حياة كريمة
حياة كريمة

قال سعيد عباس منسق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية، إن هناك تغييرا كبيرا على أرض الواقع في المحافظة بعد ثلاث سنوات من العمل الجاد في كافة القطاعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الكل يرى الآن مشروعات "حياة كريمة" التي تم تنفيذها، وهو ما يدعونا للفخر بهذا الكم من الإنجازات التي يراها الآن المواطن البسيط ويتعايش معها بعد أن كانت حلم بالنسبة له.

وتابع أن مؤسسة "حياة كريمة" أصبحت توفر كافة الخدمات لكل المواطنين دون أي معاناة أو أهدار للوقت والجهد، مؤكدا أن محافظة الشرقية استفادت بشكل كبير على مدار الفترة الأخيرة من مبادرات عديدة من خلال مؤسسة "حياة كريمة"، كمبادرة "وصل الخير" التي تم من خلالها خدمة ما يقرب من 65 ألف أسرة خلال شهر رمضان الماضي، وكذا مبادرة "أنت الحياة" التي استطعنا من خلال برامجها الطبية والتثقيفية والتوعوية من خدمة 9 آلاف مواطن، وكان لها أثر كبير في حياة المواطن المصري بمحافظة الشرقية.

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