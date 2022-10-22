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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير متكررة .. فرج عامر يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين

فرج عامر وشيرين
فرج عامر وشيرين

وجه فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق رسالة للنجمة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 
وكتب فرج عامر قائلا : "اتمني السلامة والشفاء لشيرين عبد الوهاب انسانة مصرية وموهبة فنية غير متكررة وام لفتاتين جميلتين في عمر الزهور".


شيرين عبد الوهاب في مستشفى الأمراض النفسية

يأتي ذلك بعدما ضجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بالعديد من الأخبار التي كشفت عن دخول شيرين عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لهذه المستشفى لتلقي العلاج فيه. 


مصطفى كامل يدعم شيرين عبد الوهاب

قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصل معه منذ يومين بشأن احتجاز شيرين فى أحد المستشفيات رغما عنها، مشيرا إلى تأكده من احتجاز شيرين بأحد المستشفيات للعلاج من الإدمان بالفعل عن طريق أهلها.


وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مجلس النقابة ككل وأنه أول شخص فيهم يدعمون الفنانة شيرين عبد الوهاب فى محنتها حتى تعود كما كانت في السابق، قائلا "شيرين وقت ما تقول إنها محتاجة الدعم هتلاقي النقابة كلها واقفة فى ظهرها بتدعمها".


وتابع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أنه تواصل مع الفنان أحمد سعد وأنغام ومجموعة فنانين للذهاب وزيارة شيرين داخل المستشفى، ولم يذهب إليه أحمد سعد حتى وقتنا هذا. 

 

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IMG_٢٠٢٢١٠٢٢_٢٠٢٣٥٩
IMG_٢٠٢٢١٠٢٢_٢٠٢٩٣٦
IMG_٢٠٢٢١٠٢٢_٢٠٢٩٣٦
رسالة مؤثرة فرج عامر شيرين عبد الوهاب امراض نفسية نقيب الموسيقيين

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