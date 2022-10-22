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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معتزًا بعلاقات البلدين الأخوية .. ملك البحرين يشيد بدور الإمارات إقليميًا ودوليًا

ملك البحرين يشيد
ملك البحرين يشيد بدور الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي

أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

وثمن ملك البحرين، خلال استقباله اليوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالمواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدور الإمارات المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجهودها الأخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم العمل العربي المشترك، فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب العاهل البحريني بالوفد الإماراتي، وأبلغه بنقل تحياته إلى الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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كما ثمن المواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، مثنيا في ذات الوقت على دورها المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة و دعم العمل العربي المشترك فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب لشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن بالغ تقديره لملك البحرين، وما يوليه من حرص على تعزيز وتوثيق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

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