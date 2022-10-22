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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: المبادرة ساهمت في تحسين الحالة النفسية للمواطنين المستحقين

حياة كريمة
حياة كريمة

أعربت "هيام الطباخ"، منسق مؤسسة "حياة كريمة"، عن سعادتها لما حققته المؤسسة, موجهة الشكر لكل الأهالي المستحقين لكونهم المصدر الحقيقي للخير المستهدف.

 وأضافت الطباخ خلال مداخلة لبرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن المبادرة ساهمت في تحسين الحالة النفسية للمواطنين المستحقين، الذين يتابعون تنفيذ كافة الخدمات لهم، بالإضافة إلى المبادرات التي تنفذ على أرض الواقع كتجهيز العرائس وغيرها من الحلول لأزماتهم، وهو ما سعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتابعت أن كل ما ينفذ يترجم معنى كلمة "حياة كريمة"، مؤكدة أن المبادرة تساهم أيضا في خلق فرص عمل من خلال مبادرة "إبدأ" لعدد من قطاعات المجتمع بما يتناسب معهم.

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