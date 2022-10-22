شرم الشيخ مدينة خضراء .. ورشة عمل بـ التنسيقية استعدادا لـ مؤتمر المناخ

ضمن استعداداتها لقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ من 6 نوفمبر المقبل ولمدة 12 يوما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت ورشة عمل بعنوان " شرم الشيخ مدينة خضراء".

حضر ورشة العمل المذكورة كل من حسين أباظة، مستشار الأمم المتحدة سابقا وخبير التنمية المستدامة، ومصطفى عز العرب، منسق تحضيرات قمة المناخ بالوزارة ومسئول الأداء التنفيذي بوحدة السياسات.

ناقشت الورشة دراسة الوضع الحالي لمدينة شرم الشيخ والمتمثل في تحويل وسائل النقل للعمل بالطاقة النظيفة والكهرباء حيث تم توريد 300 أتوبيس كهربائى، وإنشاء محطات تزويد السيارات بالكهرباء، وزيادة عدد محطات الغاز الطبيعى للسيارات.

كما تم كذلك البدء في إنشاء مناطق خضراء واسعه بالمدينة، وتنفيذ مشروع تحويل مطار شرم الشيخ لمطار صديق للبيئة، بالإضافة إلى دراسة عدد من التجارب السابقة.

واستعرضت الورشة أيضا عددا من مشروعات الطاقة التي تم تنفيذها في الوقت الحالي في مدينة شرم الشيخ تمهيدا لاستضافة مؤتمر المناخ ، و التوسع في تطبيق النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ استنادًا على ما تم تحقيقه من نجاح في التجربة حتى الآن ، والاهتمام بالبعد السلوكي والاجتماعي والأخلاقي كمكون مهم في المدن الصديقة للبيئة.

وانتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات تطبيق منظومة تعليمية تفاعلية تحقق الاهتمام بالبيئة، وتوطين الثقافة البيئية مع مراعاة الخصوصية الثقافية للمدن والمجتمعات، وتحقيق التكامل والتواصل بين المؤسسات المختلفة العاملة داخل المدينة.

حضر الورشة من جانب التنسيقية النائب نادر مصطفى، والنائب محمد اسماعيل، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكلا من كريم عبد العاطي، وطه أحمد وأحمد دريع ورامي عمرو، أعضاء التنسيقية.

وأدار الورشة شريف الرفاعي، عضو لجنة المناخ بحضور نرمين مصطفى وجميلة زكي، أعضاء اللجنة.