فتاوى تشغل الأذهان.. مدير الأكاديمية الأوروبية: مصر رائدة المنطقة العربية والعالم الإسلامي في مواجهة قضايا التنمية.. علي جمعة: لم يسجل التاريخ حالة واحدة لطائفة عبدة النبي من دون الله

رمضان عبد المعز يوضح أنواع الرضا

هل يجوز تكرار سورة قرأتها في الركعة الأولى .. الإفتاء توضح

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية.

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الرضا نوعين الأول، الرضا بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، والنوع الثاني: الرضا بالأقدار قضاء الله وقدره".

وأوضح رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على" دي ام سي" أن الرضا من أعظم الأخلاق الإيمانية الجميلة التي يتحلى بها المؤمنين، هذه الصفة لا تكون إلا عند المؤمن بحق، والله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد قبل ما يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وفق حديث نبوي، لذلك لازم يكون في حالة من الرضا بالقضاء والقدر ويجب الرضا بالأقدار والرضا بالمقسوم لان قضاء الله نافذ".

وتابع رمضان عبدالمعز، : "الغافلين عن ذكر الله، والذنوب، كل ما يعمل الإنسان ذنب يوضع نقطة سوداء فى قلبه، لو استغفر تتشال، لو لم يستغفر وعمل ذنب تانى تطلع جنبها نقطة سوداء حتى يصدأ القلب كله، وبعدها والعياذ بالله يحصل له ران وده اللى ذكره ربنا فى القرآن الكريم"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ".

وأضاف: "اللى صدأ وعليه ران أبعد الناس عن ربنا ومحجوب عن ربنا، والحل لجلاء القلب عليك بالاستغفار والذكر، وابعد عن الذنوب لأنها تسود القلب".

مدير الأكاديمية الأوروبية: مصر رائدة المنطقة العربية والعالم الإسلامي في مواجهة قضايا التنمية

قال الدكتور ابراهيم ليتوس، مدير عام الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث ببلجيكا، إن مصر دائما وأبدًا لها الريادة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي لمواجهة القضايا المهمة وعلى رأسها قضية التنمية المستدامة ويظهر ذلك جليا من خلال فعالياتها المختلفة، منها المؤتمر العالمي بعنوان " الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" ومشاركتنا في هذا الحدث تأتي في إطار الشراكات التي قامت بها الأكاديمية الأوربية مع مركز سلام لمواجهة التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية منذ 5 أشهر.

وأوضح ليتوس في تصريحات لـ صدى البلد على هامش مؤتمر دار الإفتاء الدولي، أن الأكاديمية الأوربية للتنمية لها عدة مشروعات وقضايا مع الشركاء الأوربيين منها قضية التطرف والإرهاب و الدراسات الاستشرافية، وبيان أهمية حضور الإسلام في الفضاء الأوروبي و ماذا يعني تواجد المسلمين في المجتمع الأوربي.

وتابع: هناك 25 مليون مسلم في دول الاتحاد الأوربي مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تهم جميع المسلمين والناس جميعا بمختلف أديانهم ومعتقداتهم ونسعد بأن القادة الدينيين يحثون على التشارك والمشاركة الفعلية في التنمية المستدامة .

وأكد أن الأزمة أزمة فكرية ودائما نلح في مداخلات عديدة على أن الدين منظومة قيم وأخلاق ولا مجال لتسييسه لمآرب حزبية، موجها رسالة من مصر إلى بروكسل ، أن في العالم الاسلامي شركاء جادون لإصلاح وإطلاق قيم كونية مشتركة لمستقبل أكثر أمنا وسلاما للعالم كله .

علي جمعة: لم يسجل التاريخ حالة واحدة لطائفة عبدت النبي من دون الله

شرح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [رواه مالك في الموطأ] .

وأوضح جمعة عبر الفيسبوك : المقصود من كلمة مساجد في هذا الحديث، هو السجود لمن في القبر عبادة له، بدليل تحذيره في بداية الحديث لا تجعل قبري وثنًا يعبد، وإن من أعجب العجب، حفظ الله تعالى لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن تقع في عبادته رغم وقوعها في عبادة من هو أقل منه شأنًا، فضل أقوام وخرجوا من ملة الإسلام بأنها عبدت سيدنا عليًّا رضي الله عنه ، وضل آخرون بعبادتهم للحاكم بأمر الله.

وتابع: إلا أن الله وقى الأمة على مر العصور وكر الدهور من الوقوع في عبادته صلى الله عليه وسلم، ولم يسجل التاريخ حتى ولو حالة واحدة أن هناك طائفة عبدته صلى الله عليه وسلم من دون الله، وفي ذلك إعجاز وحفظ واستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم حيث وقى الله الأمة أن تعبده، وسيستمر هذا الأمر إن ـ شاء الله ـ إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها. .

هل يجوز تكرار سورة قرأتها في الركعة الأولى .. الإفتاء توضح

هل يجوز تكرار السورة التي قرأتها في الركعة الأولى في باقي الركعات.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء المصرية إن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى، عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في "سننه"، وذهب المالكية إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.