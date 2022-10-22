ريال مدريد يتقدم على إشبيلية بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 5.

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي كالتالي:.

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو - الابا - كارفخال - ميندي.

خط الوسط: تشاوميني - مودريتش - كروس.

خط الهجوم: رودريجو - فالفيردي - فينسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.