الحجز على أي أجر | ناهد فريد شوقي تحذّر المنتجين بسبب أحمد الفيشاوي

أصدرت المنتجة ناهد فريد شوقي بيانا صحفيا حذرت خلاله منتجي الأعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه.



وجاء البيان كالتالي : "حرصا من المنتجة ناهد فريد شوقي على علاقتها بالزملاء من منتجي الاعمال الفنية ودرءاً لعدم تعطيل أي عمل فني ، وبعد اضطرار المنتجة لمقاضاة شركة الجذور ، تحذر المنتجة ناهد فريد شوقي السادة منتجي الاعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه ، وذلك نفاذاً للحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة وذلك بحجز ما للمدين لدى الغير بما يعني عدم سداد الشركات أي من دفعات التعاقد .



وأضافت : وتنبه على الشركات بأنه في حال سداد أي من الدفعات أو إخفاء أي أوراق أو صورتها عل خلاف الحقيقة سواء بشأن حقيقة أجر الفنان المذكور أو مواعيد استحقاقها ، ستكون الشركات ملتزمة بسداد المديونية محل الحكم المشار إليه للمنتجة ، فضلاً عن التعويضات المناسبة والتنفيذ على الشركات عملاً بنص المادة 343 من قانون المرافعات التي نصت على "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة ، ويجب في جميع الاحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره" .