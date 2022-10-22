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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هشام بدر: الإعلان عن 18 مشروعا فائزًا فى مؤتمر وطني قبل قمة المناخ

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27، للمشروعات الخضراء الذكية، إن كل الطرق تؤدى إلى شرم الشيخ، ولا صوت يعلو فوق صوت مؤتمر قمة المناخ، وأن هناك جهودا كبيرة للاستعداد للمؤتمر.

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز»، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حظيت بنجاح كبير لأنه تقدم لها 6281 مشروعا، حيث جاءت المبادرة فى أن يتقدم كل من لديه مشروع يحافظ على البيئة لجميع الفئات والمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه فى 3 أشهر استطعنا أن نحصل على 6281 مشروعا للاعلان عنهم فى مؤتمر وطنى من جميع محافظات مصر، وتم اختيار 6 من كل محافظة ولذا وصل إلينا 162 مشروعا، وتم اختيار 18 مشروعا منهم سيتم الإعلان عنهم فى مؤتمر وطنى سيعقد فى القاهرة يوم 3 نوفمبر.

وأوضح أن هناك إشادة كبيرة من الأمم المتحدة والدول المختلفة لهذه المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمى، بان تسمح لأي شخص فى الدولة بأن يتقدم بمشروع ويفوز به ويعرض أمام العالم.

إكسترا نيوز السفير هشام بدر المبادرة الوطنية

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