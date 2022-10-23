قبل ساعات من انطلاقه.. تعليقات خبراء المال والأعمال علي المؤتمر الاقتصادي.. زيادة الصادرات وحل المشكلات الراهنة أبرز الأهداف

خبير: المؤتمر الاقتصادي فرصة لإدارة حوار هادئ بين الحكومة ومجتمع الأعمال

باحث : المؤتمر الاقتصادي يناقش خطة حكومية لمواجهة الأزمة العالمية



أشاد خبراء الاقتصاد باعتزام الحكومة تنظيم مؤتمرها الاقتصادي والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مطلع سبتمبر الماضي، معتبرين أن انطلاق المؤتمر سيكون فرصة كبيرة للاستماع لوجهات النظر ووضع الأمور في نصابها الصحيح بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية بشراكة مع القطاع الخاص و مجتمع الأعمال.

اعتبر الخبراء أن المناقشات التي سيركز عليها المؤتمر من شأنها إعداد توصيات وأوراق عمل للحكومة والمجتمع المالي والاقتصادي للعمل قدما وجنبا إلي جنب لدعم الصادرات المصرية والسيطرة علي معدلات الدين العام و الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتحقيق فوائض مالية من النقد الأجنبي لمواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا ومؤسس معهد بحوث ودراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الهدف من إطلاق المؤتمر الاقتصادي للحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي،؛ هو مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار؛ لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجه ملف الاستثمار في مصر.

وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أن المؤتمر يركز بصورة كبيرة على وضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات التي تواجه المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية، والعمل على حلها .

وأشار "السعيد" إلى أنه من المقرر وضع مقترحات وتوصيات تسهم في دفع القطاعات الاقتصادية في ظل المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تحجيم الاستيراد؛ لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

واعتبر أن المؤتمر يكتسب أهميته؛ من شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كل الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة.

وأكد أن أهمية المؤتمر الاقتصادي المصري تكمن في قدرته على تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتضح بمشاركة المئات من شركات القطاع الخاص خلال فعاليات وجلسات المؤتمر، مما على الحكومة إزالة كافة العقبات التي تقف في وجه هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأضاف أن المؤتمر يتيح الفرصة لرجال الصناعة وكبار رجال الأعمال في مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد المصري، ويعد المؤتمر فرصة سانحة أيضا للمشاركة في وضع حلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية التي يعاني منها دول العالم أجمع.

من جانبه قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي للحكومة اعتبارا من غد الأحد، يعد بمثابة مناقشة خطة حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومحاولة السعي لتوافق الآراء على خارطة طريق اقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة.

أوضح " أبو علي" في تصريحات لـ صدي البلد" أن المؤتمر الاقتصادي سيركز علي اقتراح سياسات وتدابير واضحة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، بما يتماشى مع الأحداث الاقتصادية العالمية.

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وقال إن أهمية انطلاق المؤتمر تأتي تلبيته لرغبات رجال الأعمال وهو ما يؤكد جدية الحكومة في الاستماع لوجهات النظر و المساهمة تحديث الفكر والرؤية الاقتصادية التي تخلق القدرة التنافسية مع الدول لتوسيع قدرتنا على العمل، وكذلك من خلال تلبية احتياجات المجتمع الاقتصادي.

واعتبر " أبوعلي " وجود حركة مجتمعية اقتصادية حاليا تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، يعد رسالة للعالم مفادها أن مصر الأمن، وكذلك مناقشة القضايا التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وذكر أن المؤتمر الاقتصادي مهم لوضع رؤية كاملة للقطاع الصناعي المصري، كما أن المؤتمر سيناقش تداعيات ارتفاع الدولار وتأثيره على الصناعات، وكذلك أسباب التأخر في توفير السلاسل والمواد الخام بما ينعكس علي دعم الصناعة والصادرات المصرية.



وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي للحكومة والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ في الفترة من 23 حتي 25 من أكتوبر الجاري ولمد 3أيام بتمثيل من كل وزارات المجموعة الاقتصادية والقطاع الخاص بمقر العاصمة الإدارية.

وسيركز المؤتمر علي عدد من التحديات والمشكلات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بالتوازي مع الاثار العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية علي الاسواق الدولية والناشئة.

