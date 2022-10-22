المندوه : مصر استعادت الأرض والكبرياء بنصر أكتوبر بما يليق بأمة عظيمة

أكد اللواء أسامه المندوه وكيل أول المخابرات المصرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر على أن مصر نجحت في أكتوبر باستعادة الأرض من خلال المعارك وتحقيق الانتصار وكان ذلك كفيلا باستعادة مصر بكامل أفرادها للكرامة والكبرياء الذى يليق بأمة عظيمة مثل الأمة المصرية الضاربة في جذور التاريخ.

وأشار إلى أن انتصار أكتوبر بعد كل هذه الأعوام يجعلنا نحتاج جرعات تنشيطية لمعرفة خبايا وعظمة حرب أكتوبر.

جاء ذلك خلال صالون جزيرة الورد الثقافي بالمنصورة في إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشوري ورئيس مجلس إدارة النادي وذلك تحت عنوان : "انتصار الإرادة المصرية ..خلف خطوط العدو"

وأدار الندوة الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار .

شهد الصالون لفيف من الشخصيات العامة في مقدمتهم عالم مصر الكبير الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية ورؤساء وعمداء وأساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب السياسية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية وأعضاء مؤسسة تطوير الدقهلية وأعضاء النادي .

وأضاف المندوه :بأن انتصار أكتوبر بدأ في 9 يونيو من عام 1967 عندما رفض الشعب المصري الهزيمة وتنحي جمال عبد الناصر حيث كان هدف اسرائيل بعدما وصلت لشرق القناة إزاحة القيادة المصرية والاستسلام التام دون قيد أو شرط لكن الشعب المصري رفض الهزيمة ووقف خلف قيادته وأصر على تحرير كامل ترابه .



ورفع الشعب شعار :" لا صوت يعلو فوق صوت المعركة "



وتناول المندوه بطولات قواتنا المسلحة وجهودها المضنية طوال حرب الاستنزاف وهي الحرب التي أكدت للعدو الإسرائيلي أن تكلفة بقائه في سيناء باهظة للغاية ..كما تناول خطة الخداع التي أفقدت العدو توازنه .



وتحدث اللواء أسامه المندوه عن دوره ومجموعته خلف خطوط العدو والتي كان مخططا لها 9 أيام فقط لكنها استمرت لمدة 6 أشهر كاملة قامت خلالها بإمداد القيادة بالمعلومات بتقرير يومي عن نشاط العدو وتحركاته وتحركاته من وإلى الجبهة ..ونال وسام النجمة العسكرية عن دوره في حربي الاستنزاف وأكتوبر ..ثم خدم كقنصل عام مصر في إسرائيل لمدة 1466 يوما دارت خلالها مناقشات مع عدد من العسكريين الذين شاركوا في الحرب وكذا السياسيين هناك وكان ردي أن كل ما ذكروه كان صحيحا لكن ما غاب عن تقديرهم طبيعة الجندي المصري والمقاتل المصري واستعداده للتضحية وإيمانه بمهمة تحرير الأرض لذا حققوا المفاجأة وعبروا القناة وحققوا النصر بتخطيط وتنفيذ فاق كل التوقعات.

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