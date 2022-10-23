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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين تخصصا فى سرقة رواد البنوك بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب التتبع وكسر الزجاج.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوبي "التتبع – كسر الزجاج".

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من رواد البنوك، بأسلوبى "التتبع ، وكسر الزجاج"، بإستخدام سيارة، وتم إستهدافهما و ضبطهما.


وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوبى، وأضافا بإقتسامهما المبالغ المالية المستولى عليها وإستخدامها فى (شراء شهادة بنكية - إيداع بنكى - شراء سيارة)، وصرف باقى المبالغ المتحصل عليها على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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