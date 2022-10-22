طارق مجدي حكمًا لمباراة بيراميدز والمصري في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثالثة من عصر غد الأحد، على ستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم كلا من: طارق مجدي حكمًا للساحة ومعه كل من أسامة السيد وهشام طلب كمساعدين، بالإضافة إلى صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الحنفي مهام حكم الفيديو بمعاونة من محمد محمود لطفي.



قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن قائمة مباراة المصري في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر الأحد باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمد صادق

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف

واختتم الفريق تدريباته عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي قبل التحرك لمدينة برج العرب للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق حتى موعد المباراة.