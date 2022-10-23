عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في النزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته مبلغ مالي، وكمية من مخدر الهيروين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

وبمناقشته؛ اعترف بسرقته المبلغ المالى من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأمكن التوصل للمجنى عليه "مالك السيارة"، وباستدعائه؛ تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

23 نوفمبر الحكم في استئناف نزار الفارس على رفض مطالبة رانيا يوسف بالتعويض

المشدد 10 و6 سنوات لسائق وزوجته لاتجارهما في الهيروين بالطالبية

الإعدام لشاب تخلص من ضابط بمعسكر الأمن المركزي في الجيزة 

المشدد 6 سنوات لعاطل وعامل لاتجارهما في الاستروكس بالطالبية

ضرب بالبوكسات والعكاز.. نص أقوال عروس الإسماعيلية المعتدى عليها

حبس 3 أشخاص ينتحلون صفة رجال شرطة ويسرقون أهالي حلوان

إحالة أوراق عامل للمفتي لاشتراكه مع اثنين في التخلص من أخر بالطالبية

براءة أسرة كاملة من تهمة النصب على أصحاب محلات المحمول بكوم حمادة

ترشيحاتنا

ميلاد كمال أبو رية.. سبب انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

هيئة الأرصاد الأمريكية تتوقع تعرض غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية عنيفة

الملك تشارلز يدرس أمر خطير بخصوص أفراد العائلة الملكية

تقارير: تشيلسي يهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الشتاء

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ