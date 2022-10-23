حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته مبلغ مالي، وكمية من مخدر الهيروين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

وبمناقشته؛ اعترف بسرقته المبلغ المالى من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأمكن التوصل للمجنى عليه "مالك السيارة"، وباستدعائه؛ تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.