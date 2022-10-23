حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا من سائق - مقيم بمحافظة القليوبية قرر باكتشافه سرقة السيارة ملكه "ميكروباص أجرة" حال توقفها بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابه الواقعة 3 أشخاص "لإثنان منهم معلومات جنائية " - مقيمين بدائرة القسم تم استهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها .

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، واتهمهم بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.